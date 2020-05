Annabelle Pendleton, Rebecca Raby, Kegan Rodrigue, Alexis Jellison, Storm Jipson, Ryan Laferriere, Caroline Hammond, Emma Stoner, Benjamin Hallett and Jordan McKinnon-Cote

Edward Little congratulates all graduates of 2020 and highlights the top ten in order from first in class to tenth in class: Storm Jipson, valedictorian, Caroline Hammond, salutatorian, Emma Stoner, Ryan Laferriere, Kegan Rodrigue, Jordan McKinnon-Cote, Benjamin Hallett, Alexis Jellison, Annabelle Pendelton, Rebecca Raby.